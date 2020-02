黃祥興上月尾又做爸爸,太太Peggy為他誕下孻仔Damien。新型冠狀肺炎疫情持續,祥興做足安全措施,也減少外出,留在家裏照顧仍在坐月的太太及幾個孩子,因此也成功捕捉到Damien的第一次﹗他在社交網上載照片,相中的他抱住Damien,Damien BB雖然閉上眼睛,但就露出笑容,非常可愛﹗祥興望住囝囝甜笑,他說︰「"Children learn to smile from their parents." - Caught my son smiling today﹗(『孩子從父母身上學習笑容。』今天捕捉到兒子的笑容﹗)呢一個笑容對於父母係幾咁寶貴。#1stsmile #babydamien #everydaylearning」

(即時娛樂)