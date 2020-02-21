【遭網民洗版】4個半月冇更新ig 張智霖突貼咖啡照「試水溫」？ (17:11)

「警星飯聚」的短片與照片日前在網上瘋傳，當晚出席飯局的藝人，包括「初哥哥」張智霖（Chilam），他和退休警司朱經緯的合照亦瘋傳，Chilam連日來遭網民留言攻擊，有歌迷甚至打爛Chilam親筆簽名唱片泄憤，而Chilam太太袁詠儀（靚靚）、兒子張慕童（魔童）也受牽連，有網民在魔童的社交網留言，稱對其父親感到失望，靚靚即代兒子出頭：「小朋友沒有做任何錯的事，可否不要這樣對小朋友嗎？謝謝﹗」

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自從去年9月30日後，Chilam已有近4個半月沒有更新instagram，昨天（20日）他突然在ig上載照片，他貼了咖啡照，並留言："coffee time"以及一個微笑emoji，惹來大批網民洗版式留言：「唔講政治，但見到有人係（喺）室內吸煙，唔知有無盡市民責任去舉報？」﹑「由今天開始唔支持你，好失望。」﹑「擺明特登出post」等，不過有相信是內地網民留言力撐Chilam：「哇，老張你這ins（ig）也太久沒有更了吧，今（昨）天居然更（新）啊，愛死你了，你們要好好的哦。」﹑「Chilam加油﹗」﹑「依然支持你呀！」等。

（即時娛樂）