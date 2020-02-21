【首集YouTube逾百萬點擊】《頭條新聞》暗窒「警星飯叙」 (21:18)

港台節目《頭條新聞》今晚繼續播映，並以「警星飯叙」作話題，該節目又指今集不設王喜或「驚方訊息」。（港台電視31截圖/facebook圖片）

港台節目《頭條新聞》於上周五（14日）播出新一季，邀來王宗堯和王喜客串，當中王喜主持「驚方訊息」，惹來極大迴響，還被警務處處長致函廣播處長梁家榮投訴，批評該節目漠視警方抗疫工作。有網民為表支持《頭條新聞》，呼籲將第一集的YouTube點擊次數去到100萬，截至今晚（21日）8點半左右，點擊次數已達1,011,442次。

今晚《頭條新聞》繼續在無綫及港台31播放，一開始主持曾志豪和吳志森，就以全城熱話的「警星飯叙」作話題，暗窒當晚有份出席的警務人員和藝人，曾志豪在節目更指沒有戴口罩就不應同枱吃飯：「今日近距離，聽日要隔離。」

此外，另一主持羅啟新就一人分飾兩角，分別是曾教授和林班長，上演《擔心字典》，同樣句句啜核。曾教授和林班長一唱一和講個「鹽」字，曾教授說：「醫生話血壓高，唔好食咁鹹，我哋叫做...」林班長快答：「戒鹽。」曾教授再說：「賣鹽賣到發咗達，我哋叫做...」林班長再答：「發鹽。」曾教授又問：「買咗啲鹽但係唔鹹嘅，我哋叫做..」林班長說：「廢鹽（肺炎）。」曾教授繼續問：「學武嘅男人，買咗啲鹽但係唔鹹嘅，我哋叫做...」林班長反應極快回：「武漢廢鹽（武漢肺炎）。」

至於王喜並未在本集亮相，而《頭條新聞》facebook專頁今午早已貼了圖表示，今集不設王喜或「驚方訊息」環節，並稱：「#下星期請早 #唔好亂諗嘢原定安排係咁」。

（即時娛樂）