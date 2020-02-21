韓紅慈善基金涉違規遭調查 發聲明稱尊重法律規定 (22:10)

內地歌手韓紅旗下的「韓紅愛心慈善基金」，被名為「司馬3忌」的微博用戶向北京市民政局舉報，列出「基金會自2013年以來涉3億人民幣未依法向社會大眾公開相關信息」、「帳目不清」、「未依法公布年度報告」等4點，指基金會涉違規。北京市民政局回應稱︰「舉報已收到，我單位高度重視，目前相關部門正在調查。」

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韓紅愛心慈善基金會今日在官方微博發聲明，稱自新型冠狀病毒肺炎爆發後，基金會迅速、依法、合規籌措大量資金支援，但部分工作因被網絡用戶舉報而受影響，延遲了部分物資的交付，對醫護人員的安全保護和病人的救護工作造成了不同程度的影響，基金會對此深表愧疚。

聲明稱「自2013年至2018年底，基金會通過官方網站和微信公眾號獲得善款289萬元（人民幣），基金會自成立以來至2018年底全部捐贈收入的1.69%，上述款項均用於慈善用途。2018年底，基金會停止了上述工作。如現行法律對上述行為性質的認定與我們當時的認知存在差異，我們尊重法律規定。北京市民政局對該問題的認定，我們表示充分尊重，並予認同。」

「關於基金會為確保善款保值增值而依法投資等事項公開的及時性問題，這是基金會在工作細節上仍需進一步努力的地方，我們將按照北京市民政局的指導意見，把各項工作開展得更好。其他有關問題，基金會亦全面認同北京市民政局的意見。」

（即時娛樂）