蘇施黃轟有線上載過時飲食節目片︰一個台做唔起係有原因 (22:46)

蘇施黃去年大除夕離開商台後，變身「SOL（Star Opinion Leader）」，主持其網上平台節目《教煮蘇》。今日，她在facebook公開炮轟有線電視（有線），稱有線今年1月開始將她10幾年前拍的舊節目片放上YouTube平台。

她說︰「有線電視❌，Cable TV ❌，我開utube（YouTube） Channel，有線電視在2020年1月又立即放我在十幾年前拍的片放上utube（YouTube）。煮餸當然冇問題啦，永恆的，歡迎與大家分享👍👏👏👏，但係放我介紹餐廳😰，有些廚師已經退休、有些店已經執笠丶有些店已經轉左（咗）手...。2020年介紹2005的餐廳？😱我已經同有線高層反映過，仍然繼續出餐廳介紹，所以一個台做唔起真係有原因。」

有網友留言安慰，指「看你介紹餐廳亦不一定要親身去親身嚐（嘗）到才看。看你的風格也看製作。如果真是一無是處你不用叫，觀眾也不會浪費時間收看......就算2020影片嘅食肆，隔幾個星期、一個月或者幾個月，人事變動或休業或轉手都不足為奇，你也不會為你的影片不斷update資訊。」蘇施黃回覆︰「如果有人戅居居，摸去那餐廳，原來已不存在，或食落唔係嗰回事，又會點稔（諗）呢？你只不過係一個坐在屋企，凈（淨）係觀看的角度去諗呢件事。」

（即時娛樂）