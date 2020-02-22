【專訪】HeHe咀戲冇尷尬 69歲太保演同志獲太太力撐 (22:18)

現年69歲的太保（原名張嘉年），從影50年，拍過逾300部電影，但都是配角；直至首次擔正電影《叔‧叔》中飾演出櫃的阿柏，一擊即中，於《第26屆香港電影評論學會大獎》榮膺最佳男演員。對於這個影帝殊榮，太保不覺得是遲來的春天，因他不是為攞獎而拍戲。至於能否在香港電影金像獎再下一城，他直言想得多會壞腦。據資料顯示，太保於1984年曾以《公僕》角逐金像獎最佳男配角，近日他以《叔‧叔》角逐最佳男主角，是他相隔36年再戰金像獎。

而太保亦早在2000年跟獎項結緣，當年他以《運轉手之戀》獲得第37屆金馬獎最佳男配角，2007年再憑《鐵樹花開》於第42屆金鐘獎奪得最佳戲劇男配角。去年太保則以《叔‧叔》競逐第56屆金馬影帝，由配角跳級影帝爭獎，可惜最後不敵《陽光普照》的陳以文。

原來《叔‧叔》導演楊曜愷未邀太保演出前，曾聯絡過不少香港演員，但當知道片中有男男接吻及拖手場面，立即打退堂鼓。太保對HeHe戲沒有忌諱，唯一考慮是能否做到戲中角色，他說：「導演給我劇本，我也要消化，等了很久才答應演出。首先問自己能否駕馭角色，我做過很多角色，但那麼沉重的一部戲，要好好消化，睇完劇本，和最了解我的太太商量，她認為我適合做才答應……」太保說自己跟首次合作的袁富華拍接吻戲不感尷尬，原來他曾有這方面經驗，第一個跟他kiss的男人是任達華，當年兩人配合劇情演出……

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（即時娛樂）