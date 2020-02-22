【呼籲提高警覺】車婉婉自爆遇上黑客 ig帳號資料險全失 (14:09)

最近不時發生藝人社交帳號被盜，繼月初郭富城遇上同類事件後，車婉婉也是受害者之一，昨晚她在社交平台自爆此事，呼籲大家不要胡亂按入不明的連結外，慶幸獲得貴人幫助，帳號內的資料可以完全取回。

車婉婉留言：「高齡日誌之中伏，我要奉勸大家，如果無啦啦收到D message叫你verify個IG密碼，唔係就會取消你個account，然後有條link之類⋯⋯千祈、千祈、千祈唔好中計。D蛋散Hacker就係响（喺）呢個過程中打劫你個密碼同Account㗎！我嗰晚真係標晒汗，我D片同日記變咗黑色無record，好恐怖呀！真係好彩有貴人幫忙，可以咁快攞返所有嘢，尋（噚）晚半夜三更開緊工知道無事真係開心到一個點！即刻Update晒D嘢，再跳番Part舞先。Q MaMa決定一定要寫出嚟等大家都提高警覺！ #qmama比人打劫 #做咗受害者 #呢兩日勁無助勁低落 #騙徒嘅手法係層出不窮嘅 #討厭之極度 #幸福QMaMa #有貴人幫忙 #qmama係蠢 #大家要小心 #qmama的忠告」

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（即時娛樂）