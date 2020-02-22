【齊心抗疫】方健儀落區派6千口罩：善大善小都要為 (15:21)

前無綫新聞主播方健儀在網上透露一位移居美國40年的香港移民，捐出6000個墨西哥品牌口罩，寄到香港並由她分發。方健儀今日繼續講述她落區派口罩的感受，指這次以5個口罩為一袋，分發給1200人，亦根據捐贈人的意願，派發給深水埗的長者及草根階層（包括清潔工友），結果他們去了白田邨、石硤尾邨、南山邨、麗閣邨、元州邨及長沙灣邨，「我一定要親手派發到長者手中，因為不想他們冒嚴寒，天未光便排隊輪口罩。我寧願我自己凍一點、累一點，也不願他們捱凍捱餓；我還提出一個請求，是回到我成長的沙田新田圍邨派發，希望伴我成長的地方，以及整個香港，所有人都健健康康。」

方健儀一度被長者誤會是議員外，最開心見到香港人的質素非常高，有人自發擔當糾察，呼籲已取的朋友不要再拿，亦有些主動放棄，說自己家中已有口罩，提議將口罩分給其他有需要人士。

方健儀更表示：「過去10日，我的心神都花在這次慈善口罩策劃，沒有經驗，心情異常緊張，多晚於凌晨兩三點與時差16小時的捐贈人對話，擔心到有時失眠，幸而任務順利進行，在此，我非常感謝協助的家人朋友。自己疫情自己幫，善大善小都要為。香港人，撐著呀！」

【怕被打劫】香港移民託付派6千口罩 方健儀：心情好比運金條

（即時娛樂）