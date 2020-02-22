【好彩播到】黃浩然憂《法證IV》變倉底 跟心穎合作愉快 (16:39)

黃浩然接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，大談近況及工作目標。提到正在播出的新劇《法證先鋒IV》，浩然透露為了演出更加好，事前重温過去三輯的《法證先鋒》，「小青姐（監製梅小青）要求好高，人人拍古裝都不敢畀她望太耐 ，因為個妝隨時要從頭執過，她事事親力親為，驗屍咁驗。今次劇本好精細，演員要95%跟足台詞，不是人人都食得起，我當然不敢怠慢，食飯、瞓覺、上洗手間都讀對白，我現在發音標準了好多。」

對於跟黃心穎的戲份要重拍，浩然表示：「當時擔心套劇出不到街，幸好有三個好彩，好彩公司畀咁大資源重拍這部分、好彩所有演員都有期、好彩我未剪短頭髮。其實同心穎合作好好，是好愉快的經驗。現在改由阿湯（湯洛雯）補上，我爭取了和同她排戲，是去台灣拍外景前兩日，我們排好戲先出發，現場一氣呵成，其實她好有經驗。」他希望觀眾將焦點放在阿湯的努力上，因為她的角色十分複雜，要演繹多種不同層次的內心狀態，確實花了不少功夫。追問黃心穎已返香港，浩然說：「我大男人一個，不會騷擾她。如果她要約我們，隨時歡迎，她應該自己可以復元到的。」

（即時娛樂）