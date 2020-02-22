【愛貓離世】周柏豪發文悼念：原來我很想念那位小孩… (18:48)

周柏豪養了16年的愛貓「小黑」近日離世，由於家人和經理人不想他傷心，影響外出的工作，直至柏豪返港才告知，最初他還可以強裝冷靜，可是回憶一一湧現時，柏豪情緒最終控制不住。

周柏豪在社交平台發文悼念小黑：「還記得那個時候，我甚（什）麼都沒有，甚（什）麼都沒有，沒有外出，沒有工作，沒有將來，沒有籃球，連照照鏡子的勇氣也沒有，每天只在家嘗試寫歌，你就是其中一位見證著我這個時期的朋友。還記得嘛，我告訴你的，跟你訴說過的，謝謝你那麼多年來也為我保守秘密，你是最好的。剛剛下飛機，經理人告訴我關於你的事，家人和經理人因不想影響我的演出，所以待我回到香港才告訴我，從來性格都是靜靜的你，靜靜地離開了，知道的一刻我沒有太大的傷感，可能習慣了，也覺得你去喵星球找他們5位也是一件好事。直到我的音樂播放器，播放起『小白』這首歌，想起我們經歷的，當時家中的環境，太太也跟我說了一句，『你認識小黑還要比我久』，這一刻，情緒也控制不住了，原來我很想念那位小孩，我還是當天那位小孩，坐在鋼琴旁，看著（着）天花，而你坐在鋼琴上......。感謝你這16年來帶給我們的快樂，一路好走吧，愛你，我最好的朋友，小黑。 照片攝於2006年11月12日」

（即時娛樂）