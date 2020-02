楊思琦早前誕下7磅囝囝「豬豬」,仍在坐月的她今日在Instagram分享了「豬豬」的新相,相中的他穿上梁詠琪與其西班牙籍丈夫Sergio送贈的BB衫,肚腩仔脹卜卜,左手還拿着奶樽扮飲奶,非常可愛﹗思琦在照片下留言,多謝梁詠琪送給囝囝的BB衫。她說︰「🐽🐽love his super soft and comfy new clothes very much ❤️ ! Thanks for the fabulous design.(豬豬非常喜歡他的超級柔軟舒適的新衣服!感謝出色的設計。)」

(即時娛樂)