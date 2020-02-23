【武漢肺炎】蔣雅文完成居家隔離14日 出關約朋友食烤肉 (14:59)

在台灣定居的蔣雅文（Mandy）早前由香港返台，按當地最新指示要進行居家隔離14日，昨晚她終於完成隔離出關，晚上約朋友到外面食烤肉慶祝。

蔣雅文亦在網上講這14日的感受：「我真的把時間過慢了，回想第一天回到台北不過是14天前的事，但感覺好像已經過了一個月，在家隔離的這段日子，我為自己訂下了一些目標，做網站、寫文章、建歌單、沖底片、拍教學，還有從0開始打造的工作室，明明時間多得很，卻完全不想打開電視劇或漫畫網，是鐵了心的想利用這次機會，去做那些一直想做但又沒做的事。於是這個網站就這樣誕生了，是專屬於我的畢業禮，這裡（裏）收集了我各種自言自語，而這只是個開始而已，網站裡（裏）有內嵌一段錄音，也是我想跟大家說的話。把自己淨空再填滿，這樣的空間大家覺得感覺如何呢，如果大家有什麼感興趣的主題，只要是我能駕馭的都可以提出看看。但是不准要求檢疫男の戀網路連載，難道你們是那麼膚淺的人嗎，還有先別催我劇情發展！！因為...公務員週末不用上班啦」

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（即時娛樂）