新型冠狀病毒肺炎疫情持續,市民坐飛機時會以不同裝備抗疫。李施嬅日前往加拿大拍劇時,就自備消毒紙巾清潔自己坐位四周,但原來此程她遇上趣事,前面一位乘客將類似即棄枱布貼在座位上方,形成一個臨時保護傘,相當搞笑。

李施嬅事後在社交平台分享了2張相,她更分別留言「I thought I was paranoid...until I saw this」及「do you think this makes a difference?」,意思她曾以為自己很偏執,直至看到這個又另一回事,再問大家覺得這樣是否有用?

(即時娛樂)