【警星飯敘】張智霖fb出po被網民洗版大鬧：唔再欣賞你 (12:34)

張智霖（Chilam）日前出席「警星飯敘」，跟退休警司朱經緯一張合照流出後，連日來遭網民留言攻擊，有歌迷砸爛Chilam的親筆簽名唱片泄憤，太太袁詠儀及兒子張慕童（魔童）亦受牽連。

Chilam昨晚在facebook上載一張鮮花相，並祝大家身體健康，即時引來2千多個留言，有人繼續支持Chilam，可是亦有不滿他撐警行為，留言責備Chilam：「仍期待你能辨別善惡」、「果然係偽人」、「做咩唔拎紮花去醫院探病」、「唔使係（喺）度扮野（嘢）喇，保佑自己先」、「建議張生最近唔好係（喺）Facebook post野（嘢），5G傳播病毒傳得好快，唔想感染X警肺炎」、「免啦，受唔起！不如閣下為貴兒子積多d福仲好啦！走去撐警，這些人的良心唔知去左（咗）邊！我們香港人唔恨一些撐警的偽人的祝福！」、「士生士長的你，香港人有難你竟然揉（撐）X警，唔再欣賞你」、「都唔記得左（咗）follow左（咗）你，我unfollow返thanks」、「本身好鐘意你⋯⋯演唱會都有去⋯⋯依加（家）只剩失望⋯⋯」

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（即時娛樂）