【14天隔離】森美父母預算3月頭出關 妹妹負責運送補給 (14:30)

【今日直擊】森美父母滯留停泊日本橫濱的鑽石公主號郵輪10多天，日前乘坐香港政府安排的包機返港，隨即接受14天隔離。森美今日在電台被問到父母情況，他表示因忙於工作，派出胞妹做補給，送即食麵、杯麵到隔離營給父母，「水果、食物、金屬和電器這幾樣不准帶去，能帶去的好少。其實他們會有食物安排的，但那裏人比較多，會有遺漏；冇所謂啦食杯麵，他們不是去渡假，而是去隔離，有食物已ok。」

提到當中有旅客落船後確診，森美表示：「初初都擔心，聽到落船時有少少亂，有些人未攞到證明書，不知有冇上機，不過都要經好多關卡，應該不會有事，幸好父母每日有跟進健康，冇事，我沒有那麼擔心，他們前後隔離了16、17日，今日再取血液、鼻黏液樣本做檢查，再過多2、3日應該OK。」森美指父母預算3月頭就能出關，到時未必立即全家食飯聚會，因為父母很乾淨，輪到他和妹妹兩家人要隔離，每日接觸好多人。

森美稱這段時間發短訊給父母是過去一年的總和，「我呢個不孝子，孝順了少少，媽媽之前在船上冇wifi，現在可以打機解悶了，我有跟她玩耕田電話遊戲，她已玩到200關，叫我追上玩10關再講。」

身在駿洋邨隔離的森美爸爸稱現在住隔離營好過在船上，當時每次開房門都好驚，好怕有細菌、病毒走入來。現在不用驚又舒服。他被困在屋內不會悶，即使回家都不敢出街，都是坐在家中，笑言還可以慳好多錢。對於膳食方面，今日有雲耳蒸雞飯，覺得如果多些疏菜會好些。

（即時娛樂）