next

【今日直擊】樂隊After 10今日到商台宣傳新歌《把悲傷留在山上》,三人指新歌曾構思改名為《To whom it may concern》,但在網上發現已有同名的歌曲,後來受陳昇的《把悲傷留給自己》啟發,於是改了這個歌名,「想藉這首歌為香港人加油,好開心得到迴響,歌詞是講社會運動、武漢肺炎疫情,香港人在捱,有好多不甘心、負面情緒,大家鍾意行山,有情義結,就將悲傷放山上,落山繼續行,有些樂迷聽歌後留言『山下見』。」

至於在疫情之下,三人坦言不少工作受影響,成員陳仲偉授教的足球班,陳永康為劉德華個唱做樂手等也取消了,「仲有1、2單工作的,惟有勒緊褲頭頂住先。」

(即時娛樂)