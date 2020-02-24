張紋嘉演60歲仁心法師角色 驚喜入圍德州影展女演員獎項 (18:49)

張紋嘉（Crystal）前年參演獨立電影《Hello Baby》，戲中飾演年約60歲的仁心法師，靠「養鬼仔」意外保持童顏，外表停留20多歲，卻因此嚇走丈夫，敖嘉年則飾演她的孖胎兒子；而劇情主要講她如何幫助懷孕少婦廖子妤解疑難。

張紋嘉於周末進行拍攝工作時收到喜訊，她憑此片於美國德州影展「Prison City Film Festival」獲提名入選Narrative Short Best Supporting Actress，當場感到錯愕，一度要行到一旁冷靜下來消化消息，工作人員還以為她不適；她冷靜過後與眾人分享喜悅，並「萬歲」請食下午茶。張紋嘉表示：「好興奮，因為好少得到演戲方面的賞識，外間對我的感覺大部分停留於HotCha和歌手的身分。其實近年我活躍於舞台劇的開發和演出，導演選用我拍攝靈異驚慄片已經好驚喜，起初覺得要演一個內在60幾歲，外表是20幾歲的女人十分困難，因為我行為舉止不可以直接演老人家，咁樣會非常突兀，我講說話平日比較快、節奏急促，所以要慢慢練習如何逐漸講得慢些、老練些，語調上似番老年人。之後再於身體語言上花工夫設計小動作，令人覺得這個角色表裏不一又充滿黑暗面，令觀眾投入懸疑氛圍。多謝導演的耐性和其他演員的提醒，好期待今年有更多電視電影演出的機會。」

（即時娛樂）