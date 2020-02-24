香港導盲犬協會點名批評《愛‧回家》涉醜化導盲犬 (23:15)

香港導盲犬協會指《愛‧回家之開心速遞》第794集部分劇情有醜化導盲犬之嫌。（TVB網上視頻截圖/明報製圖）

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，但近日播出的第794集「瓜得補習社」，有劇情講述一位假扮弱視的男學生，攜同導盲犬小焦前往補習社上堂，其間，該男學生指小焦失禁，要求朱凌凌（吳偉豪飾）拿紙張清理；當朱凌凌嘗試摸小焦時，鏡頭交代小焦向他吠叫，並攻擊他。因劇情有醜化導盲犬之嫌，故香港導盲犬協會在其facebook專頁點名批評劇集。

香港導盲犬協會就《愛‧回家之開心速遞》出現誤導信息，在fb專頁作出以下回應：

【就電視劇《愛‧回家之開心速遞》出現誤導訊（信）息協會作出的回應】

相信大家有跟蹤協會專頁都知道導盲犬需要經過最少兩年的嚴格篩選與訓練，方可配給視障朋友。日前電視劇《愛‧回家之開心速遞》第794集曾一度出現有關視障人士及導盲犬片段，當中含有多個誤導及帶有歧視的資訊，協會希望透過這個post讓大家多了解視障人士及導盲犬。

（1）片段中的犬在室內小便

‧導盲犬是經過專業訓練的服務犬，牠們會按照領犬員或使用者指示於室外去廁所

‧導盲犬不會於室內去小便

‧如導盲犬意外於室內失禁，一定是其健康出現問題，而有此問題的犬隻並不會擔任導盲犬

（2）片段中犬隻向著他人吠叫

‧導盲犬經過特別訓練，牠們在工作時並不會向他人吠叫

（3）片段中犬隻咬/攻擊他人

‧一隻合資格的導盲（犬）會經過多個考核。這考試能確保犬隻對他人是安全的及能有效地提昇使用者的生活質素的

‧導盲犬是不會咬或攻擊他人的

‧所有性情不穩定、有咬/攻擊他人傾向的犬隻會於考核時被淘汰，完全沒有可能成為導盲犬

（4️）片段中的犬隻並沒有配（佩）戴導盲鞍

‧導盲犬於工作時一定會配（佩）戴導盲鞍

‧導盲鞍有如制服一樣，導盲犬於公眾場所配（佩）戴導盲鞍以讓大眾知道牠們正在工作中

（5）片段中的導師說課程不適合視障人士

‧根據《殘疾歧視條例》，這句說話是間接歧視。「間接歧視是指要所有人遵守或履行劃一的條件或要求，但這樣做實際試會對殘疾人士不利，兼且亦無充份（分）理由需要加上該等條件或要求。」

以上5項事項令協會對於TVB及其合家歡節目《愛‧回家之開心速遞》感到失望。錯誤訊（信）息不但影響觀眾對導盲犬的印象，有損導盲犬的專業，更會加深大眾對視障人士的誤解，因此而導至（致）歧視。協會希望大家不要盡信電視劇情節，如你希望知道有關更多導盲犬的資料，歡迎到訪協會網站。我們更會不定時舉辦公眾講座，歡迎大家過來認識視障朋友的需要及導盲犬使用者的權益。

（即時娛樂）