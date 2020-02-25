60歲洪朝豐宣布出櫃 擇偶要符合四大訴求 (13:01)

曾患舌癌及淋巴癌的洪朝豐，今年踏入60歲宣布「出櫃」。他在facebook留言︰「我終於出櫃了，就在六十歲，甲子之歲，重頭出發，自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀性傾向，而感到不安與茫亂的人。生命只活一次，我們的生命是自己的，我們要快快樂樂，活自己的生命。我希望我顛簸不平的歷閱與經驗，成為別人的祝福，讓他們在黑暗之中，看到希望與光明，感受到一點溫暖與安慰。生命是美麗的。到處充滿希望。」

洪朝豐坦言他是天生的雙性戀者，結過婚，也曾跟男生、女生交往，自當年跟寶詠琴分手後，就成為百分百的同性戀者。單身了7年的他公開擇偶條件，揚言︰「我選擇愛侶，是四大訴求，缺一不可︰1）他必須對父母好。百行孝為先。我們來自父母。孝順父母，天經地義；2）他必須尊敬長者。因為長者以青春建設社會，讓我們今天得以享用；3）他必須尊敬老師。因為我們的智識，由老師傳授；4）他必須跟我一樣浪漫。」

洪朝豐與前妻葉桂好1983年結婚，兩人育有一子，但婚姻只維持6年，於1989年離婚。1998年，洪朝豐戀上比他大6年的寶詠琴，兩人分手後爆出不少是非。

（即時娛樂）