昨天(2月24號)是陳法拉的38歲生日,她收到鮮花及父母寄來的生日卡。法拉在Instagram上載身在中式餐廳內打邊爐的照片,雖然法籍丈夫司馬諾(Emmanuel Straschnov)未有出鏡,但法拉在留言中Tag的老公的Ig的名字,稱照片是由司馬諾揸機拍攝。她說︰「I'm gonna smell like hotpot but it's my birthday so🍲.(我會聞起來像火鍋,但那是我的生日,所以🍲。)」

