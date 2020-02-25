【雀鳥撞引擎】坐飛機遺留老公藥物呼吸機 肥媽驚到喊 (17:57)

肥媽（Maria Cordero）昨日在社交平台透露遇上飛機意外，機長在半空廣播稱飛機有事，令她大為心驚，幸好有老公陪伴在旁，否則已淚灑當場；事後知道是其中一個引擎撞到雀鳥，回程降落只得一個引擎，幸好平安降落地面，獲安排今日轉乘另一航班。

肥媽今日在網上拍片更新個人情況，表示已成功從倫敦抵達馬來西亞，可是心情有點忐忑不安，因她一度將老公的呼吸機及藥物等遺留在機上，心急起來在鏡頭前哭起來，不過機組人員很好人，最終送回有關物品到她手上。

肥媽在facebook報平安：「知道大家的擔心，剛剛到了KL，同大家報個平安。依（呢）次的旅程簡直驚喜一浪接一浪，係驚多過喜，頭先可能我同老公唔夠訓（瞓），一落機太怱（匆）忙，漏左（咗）老公的呼吸機同藥，全部漏低係（喺）飛機上面，我太大意了.....我太唔小心了......年紀大，真係唔嚇得。未必所有人會知，因為老公的病關係，肺同呼吸其實唔係咁好，所以呼吸機同藥有起事上黎（嚟）係要黎（嚟）救命，所以依家活多一日其實都賺左（咗）。感恩同幸運地，好多謝...好多謝...好多謝，KL機埸（場）同機組人員幫我搵返，我真係好驚好驚搵唔返呀。可能全靠大家的集氣同祝福先會咁順利，只差一程機就順利返到屋企，希望一切順利。要大家擔心了。 #多謝依（呢）次旅程上遇到的好人好事 #因為拍片所以除低了口罩 #多謝大家祝福同關心 #未能向大家逐一致謝 #但衷心感激有大家的支持同祝福」

（即時娛樂）