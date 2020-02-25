【武漢肺炎】何超蓮再捐口罩 JW馬浚偉送物資助前線抗疫 (19:03)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民繼續撲口罩、消毒火酒等用品，但市場供貨量依然緊張。不少圈中人連日來也發起捐贈行動，向有需要的市民派發防疫物資，助他們解決燃眉之急。

何超蓮繼續透過旗下的慈善組織「Smile with Us HK」派發口罩，她昨日在社交網上載新一批到港的口罩照片，留言︰「第三批口罩共28000個現已到港，我們依然未敢怠慢，這批口罩會捐贈給醫院前線人員，殘疾人士，失明人士，露宿者，清潔工人，低收入家庭及老人院等。第四批口罩亦會緊隨到港，你們的留言對我們非常重要❤，請大家繼續告訴我們任何急需口罩的機構或團體聯絡方式，或者私訊 @smilewithushk 一樣可以的。讓我們把口罩捐出，保護自己，保護身邊人！注意個人衛生，減少出門。多洗手，多消毒，望攜手努力，雨後見彩虹🌈。」

王灝兒（JW）、馬浚偉就分別捐出消毒噴霧及酒精搓手液。JW落手落腳，將一箱箱消毒噴霧搬上車。她說︰「我一直希望可以出一份（分）力幫手，一個月前訂嘅5000支抗疫消毒噴霧終於到了😊，好希望可以將呢啲消毒噴霧捐俾（畀）有需要嘅低收入家庭，特別係前線清潔香港嘅清潔工人，所以我會將佢哋分別捐俾（畀）香港婦女勞工協會嘅清潔工人工會同樂施會。我哋要繼續加油，繼續抗疫！大家一定要身體健康❤️﹗」

馬浚偉說︰「2月27號，『馬同學送暖小組』又出勤了！這次我們會把約800支酒精搓手液送給醫院的前線醫護人員、及關注無家者的慈善組織，我們會繼續搜購更多防疫物資，送給有需要的人！不過有一事要再強調，我們是不會招募義工的。各位朋友、fans，你們的心意我們多謝了，我實在不希望因此而製造更多不必要的人流接觸，一切在心中！另外，各位若有物資想捐贈，請你們直接聯絡並捐贈給有需要人仕（士）或機構，（我們捐贈的物資我們會自己負責付款購買😉）謝謝！感恩，祝福各位平安健康！」

（即時娛樂）