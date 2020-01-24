【齊心抗疫】薛世恒旗下商場3月份免租 杜汶澤代「俠盜羅賓漢」派1.5萬口罩 (20:22)

新型冠狀病毒肺炎肆虐，人人減少出街以降低感染風險，各行各業大受影響，其中飲食業更要面對結業或裁員潮。薛世恒決定發揮互助互愛精神，將旗下商場3月份免租，跟各租客共渡時艱。薛世恒在社交網留言：「面對病毒，沒有東西是必然的，人與人之間也是相連。即使只有一人有病，我們也必需互相幫助和照顧。飲食業的成本主要是租金，食物成本，工資。其中租金已定，食物不能節省多少，食店東主面對逆境，只能選擇節省工資。工資不是一個數字，背後是一個個家庭。我司位於旺角豉油街的XX Arcade主力租予食肆。我們將於三月份免租。希望租客和員工可以減少顧慮，集中精神做好產品和服務。合約精神只是前題（提），合作才是簽約的原意。這時候正是互相幫助的時候，希望香港人能夠同心，走過逆境。」獲網民稱讚是良心企業。

至於早前成功購入口罩派發給有需要人士的杜汶澤，今日獲善心人士捐出1.5萬個口罩，託他轉贈予有需要的人。杜汶澤在社交平台分享收到大批口罩的照片，並留言：「幫會快訊：署名『俠盜羅賓漢』嘅善心人士，今日送咗15000口罩嚟！300盒 thanks🙏 本會將盡快送到有需要人士手上！」網民紛紛讚好。

（即時娛樂）