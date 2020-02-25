緋聞男友陳思銘社交網撰長文 疑暗示與唐詩詠情已逝 (23:28)

唐詩詠跟「教育界王力宏」陳思銘被發現一同行山而傳出緋聞，但兩位當事人從沒承認戀情，而近日女方毋懼疫情頻頻跟契哥馬國明見面，更一架車兩份揸，感情升溫；巧合地，陳思銘在社交平台上載一張寫著「對她的溫柔」的女孩子照片，並撰長文分享感情事，當中提到一個女仔，暗示他們情已逝，有網民猜測這位女主角正是唐詩詠。

陳思銘寫道：「日夜顛倒的這幾天，在臨睡前的一個小時，習慣了看鄺俊宇。放眼世界，也許我們也找不到一個，既是politician又是writer的『雙面人』。當然，出書又從政的人多得不能盡錄，但鄺俊宇寫的是愛情小說呢。有哪位politician是會寫愛情小說的？除了鄺俊宇，沒有。

我覺得愛情與政治這個組合很神奇，因為政治與愛情的計算，不能也不會用同一部計算機。但有follow鄺俊宇的都會知道，無論是政治還是愛情，他用的『單位』都是一樣。這個單位，由其他人說出來，是多麼的造作；由鄺俊宇說出來，卻是十足十的說服力。這個單位叫溫柔。

鄺議員的名言：『你知唔知世界上最大嘅武器係咩？係溫柔！』

最近常看鄺議員的小說，因為我想學懂甚（什）麼是溫柔。看了這麼多晚，總算有點得着，對『溫柔』兩個字有更深入的了解。很多段的男女關係裏面，我們都聽過女人對男人的控訴，萬變不離其宗，『如果你愛我你就唔會咁』。男人的自辯，通常理直氣壯：『我唔愛你？我唔愛你就唔會咁咁咁咁咁啦。』這些咁咁咁咁咁，在女人的眼中，都不是愛。女人眼中的愛，是要用心的。不只宣之於口，還要發自內心的愛，大概便是溫柔了。

『其實你有冇諗過，你係咪真係愛我？』

看過鄺俊宇的愛情小說之後，我學會在這個問題上，選擇沉默。原來兩個人一旦沉默，時間會過得很慢。好半天後，她輕輕說：『你早啲瞓啦，我自己返去得喇。』『咁夜，我車你啦。』以為這句會為自己挽回一點分數，怎料她只是笑着搖頭：『唔使喇，早啲瞓啦。』她在手機打開Uber，五分鐘後便離開了。臨別前，『返到屋企打畀我。』她沒有回答，依然掛着那個笑容，親了我一下便離開了。今天才知道，那一吻，叫做吻別。

朋友得悉事態得（的）最新發展，都勸我，『喂，追返人啦，好女仔嚟㗎。』廢話，我當然知道她好，不然當初怎麼會發展起來。『唔會啦，而（依）家咁幾好。』其實每晚回到家，關起房門，只得我一個的時候，我都肯定的知道，我而（依）家其實一啲都唔好。但我知道，要是在她和工作之間作出一個選擇，我必定會選擇工作。既然我知道自己會選擇工作，也無謂辜負其他人。

有一天，我看到她的生活近照。她的生命中，出現了另一位男主角。酸啲講句，雖然個男人烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好，而嗰種好，看得出是發自內心的，也就是鄺俊宇說的那種溫柔。看着她跟他的合照，我終於明白為甚（什）麼鄺議員說溫柔是最大的武器；看着另一個男人對她溫柔，威力之大，確是重重震傷了我的心臟。房裏有一瓶封了塵的廉價威士忌，我給自己倒了一杯，悄悄地療傷。

第二天，朋友問我有沒有看到她的生活照，我說有。『感覺如何？』酸。『小酸還是大酸？』酸到苦。『都叫你追返人㗎啦。』唔會啦。『咁你都唔係好鍾意佢啫。』

也許只有鄺神才會明白，想念一個人，唔代表要追返佢。『不打擾，便是最後的溫柔。』」

（即時娛樂）