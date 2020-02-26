【想女友封金像影后】影帝降級爭新人獎 劉俊謙：冇失望 (21:52)

【專訪】現年31歲的劉俊謙，畢業於香港演藝學院，主演過不少ViuTV劇集，包括《瑪嘉烈與大衛系列 前度》、《未來還未來》 及《教束》 等，最新參與演出的是劇集《二月廿九》。他亦參演過不少舞台劇，其中於《前度》跟黃子華鬥戲，之後更憑《天邊外》於「第九屆香港小劇場獎」榮膺最佳男主角，演技得到認同。其後，他跳進大銀幕拍攝處男電影《幻愛》，一擊即中，奪得「第26屆香港電影評論學會大獎」最佳男演員；他坦言對獲獎也感意外，也曾問自己：「點解係我嘅？擊敗咁多對手？」

不過，在早前公布的「第39屆香港電影金像獎」提名名單中，雖然劉俊謙再次憑《幻愛》爭獎，卻由影帝降級爭最佳新演員獎；對此，劉俊謙說自己沒有失望，「不同頒獎禮有不同評審準則，在電影和電視界別我是新人，有提名已經很開心和安慰」。而他不覺得金像獎最佳新演員是其囊中物，自己不會想太多，一切順其自然。

失落提名金像獎影帝，他就希望好兄弟朱栢康憑《金都》稱帝，並讚對方是他很欣賞的年輕男演員。至於影后，劉俊謙當然希望《幻愛》好拍檔兼女友蔡思韵奪得，「以新演員來講，她演得非常好，很有潛質，香港很久沒出現這種女仔，科班出身，很有氣質，有自己想法……有外形又有內涵」。

談到演出ViuTV全新愛情穿越劇集《二月廿九》，劇中飾演哲學博士的劉俊謙，分享拍攝時的難忘事，劇組遠赴北海道取景兩星期，他在攝氏零下17度躺在雪地上凍到打冷震……

欲知專訪內容，請留意明天（2月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）