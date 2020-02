next

湯怡的廚藝功夫了得,原來除了曲奇外,她整麵包也有一手。湯怡在社交網上載她炮製菠蘿包的照片,製成品看來非常美味,連人妻陳凱琳、孫慧雪也留言,說想跟湯怡學整麵包。陳凱琳留言︰「I want to learn too! 😍」湯怡在照片下說︰「其實而(依)家整麵包好方便,放哂(晒)啲材料落去部機,按個製(掣),成個麵團(糰)就已經出咗嚟,但係呢,我就偏偏要用手搓💁🏻‍♀️,因為我要食果(嗰)個感受到我嘅愛😂,不過整完之後見唔到任何人,自己食哂(晒)🤷🏻‍♀️」

(即時娛樂)