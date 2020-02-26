【財政預算案2020】伍詠薇無諗過點用1萬元 樂意捐出 (18:38)

【今日直擊】伍詠薇今日出席ViuTV全新節目《埋嚟睇 埋嚟玩》宣傳活動，問到對新一份財政預算案的睇法，政府向18歲或以上的香港永久居民發放1萬元，她笑說：「我聽朋友說1萬元可能不夠用，因去了買廁紙和口罩，但我不會笑人的，老實說，我都衝動過一時。（搶購衛生巾？）說得好，因我還有。但我是想去搶紙巾和廁紙，因我本身是有潔癖的人，最後理智叫我不要去。」

伍詠薇指日用品夠用便可，見到口罩炒賣到幾百甚至1000元，她忍不住要藐人，覺得這是很傷感的事情，呼籲大家夠用就停手，留給一些有需要的人，一齊共渡難關。「因香港人未經歷過那麼奇怪的事情，這個疫情很惡，2020是很靚的年份，希望大家百毒不侵。至於那1萬元，我冇特別去諗點用，不介意將這粒『糖』捐出去幫助有需要的人」。她稱聽到有關人士說香港庫房儲備是夠用的，希望政府用得其所，用在醫護人員身上，以及幫到香港和香港人，這是每一位市民的希望、心聲和訴求，因現在人心惶惶。

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（即時娛樂）