【51歲生日】陳山聰以再割席威迫 伍詠薇疫情下出外慶祝 (19:03)

【今日直擊】伍詠薇（伍姑娘）今日聯同後輩王頌茵、曾贊學、朱晉傑及余逸思等，為ViuTV全新節目《埋嚟睇 埋嚟玩》宣傳。伍姑娘透露節目內會派錢，一星期至少派出2萬元，笑指快過政府，「畀我使，派一萬都唔夠使」。

伍姑娘表示因應疫情持續，大家留在屋企無街去，所以ViuTV設計這個節目，希望大家開心一番。「雖然我是宅女，但聽完這個節目內容覺得很有趣，所以捱夜拍攝都接。這個節目會派錢很好玩，又可以跟觀眾電話互動，很啱我的性格」。

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提到她日前51歲生日，伍姑娘稱本來今年不想慶祝，但很多朋友請她食生日飯，大家都很惜她，當中契細佬陳山聰毋懼疫情，偕同懷孕太太一起為她慶生。伍姑娘自爆正日生日被山聰威迫，說如果她再不出來，他們就再割席，「當晚仲有陳敏之夫婦，我們三對人食得很開心，有兄弟姊妹陪伴，比二人世界更開心。（老公有何表示？）我說不用了，因大家每日能相處一起，還生存到，又冇病冇痛已是最大的禮物」。

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（即時娛樂）