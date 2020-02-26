【認得我？】胡鴻鈞包到冚孖馬明行街 途人拍膊頭要求… (20:36)

胡鴻鈞今日與馬國明一齊工作，他在社交平台分享二人同行的經歷，相當搞笑，「話說今日同小馬朝早一齊開工，收工之後就梗係一齊拍下（吓）拖食個飯行下（吓）街睇下（吓）車啦，唔知係咪因為我今日個造型嘅關係，沿路有好多鄉親父老同我打招呼，就連駛過嘅貨車師傅都同我揮手微笑，突然之間心頭一暖，然後有一種好強烈嘅感覺：『入行咁耐 我終於覺得自己係明星啦！』正當我沾沾自喜心感欣慰，心諗原來星味真係點擋都擋唔住嘅時候...『嘩！馬國明呀！』『馬明你好靚仔呀！』『我好鍾意睇你做戲架（㗎）馬明！』之後有人拍一拍我膊頭，我心頭再次一暖，好彩原來都有人認得我，『唔該，可唔可以幫我同視帝影張相呀？』今日嘅經歷話俾（畀）我知，做人千其（祈）唔好自視過高，同埋唔好以為戴副超笠頂帽戴個口罩就係明星啦喂。（溫馨小提示：抗疫期間戴眼鏡同口罩都可以有效減低感染病菌嘅機會率）#起歌 #沒身份妒忌 #如何完美示範狐假虎威 #胡假馬威 #星味未輪到你呀老胡 #腥味就有 #俾（畀）心機做野（嘢）啦 #加油呀」

胡定欣即搞笑留言「你試下（吓）下次叫馬明載（戴）帽超同罩，如果都係同一效果，你真係要檢討下（吓）」，胡鴻鈞亦有回覆「哈佬定定！首先我地（哋）要夾錢買副超送俾（畀）佢，我識佢咁耐好似未見過佢戴超」。

（即時娛樂）