【專訪】《法證IV》演法醫 李施嬅呻對白難背：唔係人講 (21:36)

現年39歲的李施嬅，2003年參選香港小姐奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」，當選後簽約TVB成為旗下合約藝員，默默耕耘了16年，直至去年約滿，宣布離巢外闖，熱播中的劇集《法證先鋒IV》是其TVB告別作。對於上套劇集《金宵大廈》被封神劇，李施嬅坦言對《法證IV》沒有壓力，因《金宵大廈》大小角色都能發揮演技，《法證IV》則關於查案，兩者劇種不同。

過往，李施嬅參與過不少劇集演出，而且是雙料歐美影后，演技不用懷疑；不過，她在《法證IV》首次飾演法醫角色，也大嗌今次是其從演以來最難背對白的一次，因大部分涉及專業用詞。「我之前拍《宮心計》對住些文縐縐對白已覺得很難，沒料到時裝劇可以難過古裝，那些對白真的不是人講，又要顧及法醫說話的節奏和神髓。我記得拍驗屍房主景那個星期，我個頭真是爆炸，就快嘔白泡」。她還自爆拍攝時的尷尬事：「拍攝時要面對一眾赤裸身體的男性屍體扮演者，見盡不同size的body，其實幾尷尬。最深刻是其中一位身形較圓潤的，僅穿小內褲遮擋重要部位，但對方卻很自豪和隨意地在化妝間外行來行去，更在手術牀上瞓到打鼻鼾。」

工作多年，她一直與TVB獎項無緣，直至離巢後，憑《金宵大廈》分飾Alex及Coco，演技備受讚賞，於上月舉行的《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得「最受歡迎電視女角色」，以及跟好拍檔陳山聰獲得「最受歡迎電視拍檔」。雖然等了16年，李施嬅對自己首次在「屋企」攞獎仍然感到很開心和感恩，「雖然我在外面攞過獎，但始終很想回到屋企聽到父母讚自己一句叻女，很開心得到屋企人認同」。而她最感動並非攞獎一刻，而是觀眾給予她的支持和鼓勵；她稱被網民選為心目中的「民選視后」，獲得喜愛及認同才是無價，比得到「視后」更開心。

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（即時娛樂）