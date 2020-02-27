【專訪】不介意雪卵 39歲李施嬅再衝事業未想談情 (22:50)

李施嬅離開工作16年的TVB，跟美國經理人公司Authentic簽約，成為Marvel隊長的金像影后貝兒娜森（Brie Larson）師妹，進軍荷李活。其實，李施嬅近年已轉戰美加影視圈，拍攝美國微電影《Once More》，獲European Cinematography Awards及Los Angeles Film Awards頒發「最佳女主角」，成為雙料歐美影后；之後，她又憑劇集《Blood And Water》獲有「加拿大奧斯卡」之稱的2019 Canadian Screen Awards電視組別「女配角」提名。

事業有新方向，談到今年目標，李施嬅很開心有機會在一套外國劇集擔任主角，「Marvel首位華人超級英雄Simu Liu（加籍華裔演員劉思慕）也有參與第一季演出，我是第二季加入，我覺得這套劇幾旺演員」。她透露今次第三季劇本是為她度身訂做，興奮之餘難免也有壓力；不過，最令她激動的，是第一次看到自己名字，第一個出現在演員欄，感覺很神奇。

工作順利，但明年踏入40歲的李施嬅在感情上暫時交白卷。抱順其自然態度的她，坦言這一、兩年想事業行先，之後再認真去想感情事，「因為我知道自己將來結婚生小朋友後，一定會慢下來，以家庭行先，所以現在想在事業上再衝一衝」。李施嬅不時在外地工作，她說自己不抗拒異國戀，最重要是對方明白及理解她的工作。而她也不介意雪卵，但自覺現時心態和體能都處於人生最佳的時候，故暫時不需要。

欲知專訪內容，請留意明天（2月29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）