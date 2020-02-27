內地星絕迹巴黎時裝周 溫碧霞盼疫情早日過去 生活回正軌 (14:33)

溫碧霞完成首部法國電影《Happy Night》（暫名）拍攝工作後，繼續留在巴黎出席時裝周活動，穿上淡粉紅Deep V吊帶紗裙入場欣賞秋冬時裝展。已連續出席巴黎時裝周多年的她，說今季感受特別深：「以前會遇見很多香港及內地明星朋友，但今次受疫情影響，至今仍未遇到香港朋友，內地藝人就因為疫情未能入境。不過，現場有很多外國藝人，大部分來自東南亞、韓國、日本、美國、英國，所以也很熱鬧。」

溫碧霞希望集結大家念力，疫情早日過去，大家的生活回復正常，人人都有工開。她表示因為巴黎政府認為有病才要戴口罩，大家很自律，拍電影及在時裝周活動上也沒有人戴口罩，口罩在當地亦難買到。

提到其主演的新片《墮落花》，入圍「第15屆大阪亞洲電影節」介紹香港電影的特別環節「Special Focus on Hong Kong 2020」，溫碧霞毋懼疫情，打算如期3月12日飛往大阪，並會逗留玩幾日才回港。被問到會否擔心當地疫情時，溫碧霞說：「我都去了巴黎，做足防疫，戴口罩，帶備消毒用品就沒問題，最緊要每日做運動及多飲熱檸檬水，早睡早起，多曬陽光，增強免疫力。」

（即時娛樂）