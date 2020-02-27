【「煞景」字眼惹聯想】鄧麗欣再解釋：這誤會大得嚴重 (17:24)

鄧麗欣（Stephy）昨日（26日）與顧定軒於天水圍為ViuTV新劇《男排女將》開工，久未拍攝港劇的她，笑言閉關近2個月是全新體驗。「很久未試過拍一部戲拍那麼久，通常在香港拍電影最多都是1個月就完成；我入行第一年拍過電視劇，之後這麼多年都沒有在香港拍過，一開始不太習慣，但拍了一段時間後，慢慢跟劇組和演員增進感情，大家像一家人，我見他們還多過見我媽咪，感覺好親切」。

近日疫情肆虐，Stephy不諱言拍攝進度也受影響：「套劇很多時會在室內運動場、公共地方取景，所以好多場口都要暫時停拍，亦未知場地幾時重開。拍完今（昨）日之後會停一停，等待消息。」但作為演員，拍攝時一定不能戴口罩上陣，可有親密場面需要改動？Stephy坦言原定要拍攝一場咀戲，但因為要「避炎」而取消：「原本我和阿Sam（陳宇琛）有場比較親密的戲，本身要kiss，雖然只是蜻蜓點水式，但大家互相尊重的情況下商議過，決定借位拍攝。」

Stephy在社交網一則限時貼文出現「煞景」字眼，惹網民熱議，她說：「這個誤會真的大得嚴重，我都寫了一篇文章解釋。因為我寫即時動態，文字上沒有太複雜，用了簡單句子表達。因為戲中我的球隊力圖，在該場地奮鬥和成長，我們對這地方好有感情，當日亦都拍攝第50天，完成後大家開心慶祝，所以我就說了幾句話形容當時心情，我覺得要跟大家解釋，希望大家明白，不要太多聯想。」

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（即時娛樂）