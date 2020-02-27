【百唱不厭】憑《真情》主題曲打響名堂 李樂詩不反對兒子入行 (17:44)

由蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》，周六晚（29日）播出一集的嘉賓，請來李樂詩（Joyce）分享在樂壇發展的故事。Joyce憑無綫經典處境劇《真情》主題曲《無悔愛你一生》打響名堂，此歌雖是25年前的作品，但歌詞「笑聲笑聲滿載溫馨，快樂發心內」依然膾炙人口，Joyce表示：「我覺得好幸運，可以在香港音樂歷史上，有人想起我。」《無悔愛你一生》在電視上播足4年，陪伴港人成長，Joyce回望當日收到這首歌時，縱然未料到會爆紅，但亦覺是首特別的作品，她稱：「由黃霑填詞、顧嘉煇作曲，無論曲詞都好易上口，曾有粉絲見到我說『很開心認識你，因為這首歌陪伴了我們成長』，一個歌手遇到一首這麼厲害的歌，是非常幸運的事。」Joyce透露當年一晚演出唱足5次，她也沒半點厭倦，絕對是百唱不厭。

1998年，Joyce因唱片合約問題甚少亮相香港，但性格樂天的她沒有半點怨言；近年她的重心已放到3位小朋友身上，未知3個囝囝可有遺傳媽媽的音樂天分？她表示10歲大仔李然熙、7歲二仔李然正也在學鋼琴，只有3歲細仔李然隆，未知對音樂有否興趣。將來會否讓兒子加入娛樂圈？Joyce想了一想說：「也會給機會他們，但是他們要知道，不只是唱歌好便可，還有很多外在因素。」

（即時娛樂）