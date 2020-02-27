《晴朗》主持惡搞李居明口罩「加持」 (19:19)

武漢肺炎肆虐，玄學家李居明早前拍片，教人如何為口罩「加持」抗疫，片段瘋傳後，惹網民爭議。商台節目《在晴朗的一天出發》fb專頁拍片惡搞，片段提醒網民「以下片含高難度動作，觀眾切勿模仿」，節目主持鬧著玩以「合十大師」身分，結合獨特手印同口訣，為口罩「加持」，更hashtag「#臨兵鬥者皆陣列在前」；至於ATV亞視數碼媒體的fb專頁亦轉載該片段，並以萬綺雯的經典角色「馬小玲」讀口訣「抽水」。

李居明繼口罩「加持」後，他再獻新猷，經占卜算卦得出預言，指疫情有望在4月8日平息。李居明再三強調要小心保重身體，不要諱疾忌醫。李居明又透露接獲新光戲院大業主羅守輝通知，半年免收全額租金、給予特惠價錢，對於因疫情而停業的新光戲院來說，確是雪中送炭。他非常感激業主體恤租戶，共渡時艱，值得行業借鏡。

另外，有位專欄作家曾提到，指其朋友在收音機聽到李居明推算疫情，聲稱生肖屬龍和屬牛的人士，可在疫情中避過一劫，李居明則解釋因龍在火中出生，可以抗疫，又謂香港如要化解武漢肺炎，電視台要一齊做一件事，就是全港電視台重播《龍珠》云云，不過李居明未有在其YouTube頻道或facebook專頁提及此事。

（即時娛樂）