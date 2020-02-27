網傳被隔離 成龍社交網報平安：我很平安健康 (21:13)

成龍、曾志偉、譚詠麟、張智霖等毋懼疫情，本月中出席晨曦明星晚宴，同場還有警務處長鄧炳強、總警司謝振中等，是次「警星飯敘」的短片與照片在網上瘋傳引起議論。數日後，一名曾出席同袍退休飯局的防暴警確診感染新型冠狀病毒，當日一起參與飯局的59名警務人員被界定為密切接觸者，須接受檢疫；其中有4人不適出現病徵，送院治理，警方消息表示，4名警員中有兩人已出院，並入住檢疫中心；另外兩人初步測試呈陰性 ，仍要留院檢查。

近日有網民把這兩個聚會聯想在一起，並在社交平台發文：「包括成龍在內的明星、官員等六十人所在的一家封閉酒店裏發現了四個共產肺炎患者。現此六十人被隔離。」惹來其他網民議論紛紛，有人強調這是假消息，稱該名確診的防暴警不是出席「警星飯敘」，又有指兩場飯局不同，希望大家別亂釋出假消息。

想不到近日又再度傳出成龍疑被隔離的消息，成龍在台灣的發言人代澄清：「那是二則不同的新聞被誤認成一則。」今日成龍亦親自在社交網報平安，並澄清自己沒被隔離，他以英文留言：「Thanks for everybody's concern! I'm safe and sound, and very healthy. Please don't worry, I'm not in quarantine. I hope everyone stays safe and healthy too!（感謝大家的關心！我很平安，也很健康。請不用擔心，我沒有被隔離。我希望每個人也能保持平安和健康！」

（即時娛樂）