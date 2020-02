網傳被隔離 成龍社交網報平安：我很平安健康 (21:13)

成龍、曾志偉、譚詠麟、張智霖等毋懼疫情,本月中出席晨曦明星晚宴,同場還有警務處長鄧炳強、總警司謝振中等,是次「警星飯敘」的短片與照片在網上瘋傳引起議論。數日後,一名曾出席同袍退休飯局的防暴警確診感染新型冠狀病毒,當日一起參與飯局的59名警務人員被界定為密切接觸者,須接受檢疫;其中有4人不適出現病徵,送院治理,警方消息表示,4名警員中有兩人已出院,並入住檢疫中心;另外兩人初步測試呈陰性 ,仍要留院檢查。

近日有網民把這兩個聚會聯想在一起,並在社交平台發文:「包括成龍在內的明星、官員等六十人所在的一家封閉酒店裏發現了四個共產肺炎患者。現此六十人被隔離。」惹來其他網民議論紛紛,有人強調這是假消息,稱該名確診的防暴警不是出席「警星飯敘」,又有指兩場飯局不同,希望大家別亂釋出假消息。

想不到近日又再度傳出成龍疑被隔離的消息,成龍在台灣的發言人代澄清:「那是二則不同的新聞被誤認成一則。」今日成龍亦親自在社交網報平安,並澄清自己沒被隔離,他以英文留言:「Thanks for everybody's concern! I'm safe and sound, and very healthy. Please don't worry, I'm not in quarantine. I hope everyone stays safe and healthy too!(感謝大家的關心!我很平安,也很健康。請不用擔心,我沒有被隔離。我希望每個人也能保持平安和健康!」

