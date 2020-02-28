曾爆名句「一隻手指捽死你」 洪朝豐：無心快語 (21:43)

洪朝豐當年跟寶詠琴分手，曾說了一句：「我係潮州怒漢，我一隻手指捽死你！」其實他當時只是隨口噏。（鍾偉茵攝）

【專訪】當年洪朝豐與寶詠琴拍拖、分手同樣轟動全城，其中他跟寶詠琴分手時，曾說了一句：「我係潮州怒漢，我一隻手指捽死你！」便成為洪朝豐不斷被挖的疤痕。回望過去，洪朝豐指當年這句「一隻手指捽死你」只是無心快語，隨口噏、無心說的，甚至自己講過也忘記了，事後重看片段才知道自己真的講過。洪朝豐坦言想不到這句話會引起大迴響，其實這只是一對情侶心情不好時吵架的說話……

洪朝豐跟寶詠琴兩合兩分，首次分手是1999年10月，當時他狂躁症病發。他憶述當時將自己的錢投資生意，在銅鑼灣租了一幢三層的唐樓開古董店，經營3個月蝕去自己一生的積蓄。他稱這段時間跟寶詠琴罵戰，情況很複雜，但逝者已矣，無謂逐一解釋。

他指兩人分手半年後，寶詠琴要求復合，但一年半後在紐約第二次分手。當時他們拍拖環遊世界，歐遊後到美加，在紐約正式分手，但到加拿大各自探親時，大家還有見面食飯；直至返港後，發生了一些事情令寶詠琴很不滿，並向傳媒鬧他是同性戀、小人、偽君子、呃錢。對於女方種種指摘，洪朝豐有了第一次分手經驗，他選擇沉默不作任何回應；一年後，寶詠琴就為分手對他的傷害道歉。

相關新聞：【18年的秘密】分手被狂數 洪朝豐：寶詠琴致電向我道歉

欲知專訪內容，請留意明天（2月29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）