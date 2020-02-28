【18年的秘密】分手被狂數 洪朝豐：寶詠琴致電向我道歉 (21:19)

【專訪】曾患舌癌及淋巴癌的洪朝豐，當年他跟寶詠琴愛得高調，分手則爆發連串罵戰，今年他踏入60歲宣布「出櫃」，外界焦點難免是有關他與寶詠琴交往的課題上。洪朝豐指2003年4月20日早上，他收到寶詠琴要好朋友的電話，告訴對方的死訊。他說：「好多人質疑，點解我仲要講一個死了17年的人？我60年的生命中，寶詠琴的出現，我是很感恩的，因為她令我更堅強。另一方面，我講過她是一個很可憐的女人，為他人作嫁衣裳，她很有承擔，但忽略對自己好，我要引以為鑑……」

洪朝豐同時亦在寶詠琴身上看到勇氣，「她臨死的半年前，也就是我們第二次分手後過了一年時間，我送了一本《歐遊札記》給她，這是我跟她在歐洲遊歷的見聞，當時每日出外玩，晚上我會寫稿並讀給她聽，她說『好好』，我才放心，這本書出版了，我送給她看，翌日早上她致電給我，說睇完本書睡不著。電話中她說『一年前我要同你分手，覺得好無面，所以傷害了你，我要同你講對唔住』，當時我給她的反應，『阿琴，過去一年，我冇怨過你，冇恨過你。我洪朝豐終於聽到你同我講『對住唔』三個字』，之後我們再做好朋友。她知道自己唔好，爭取時間向我道歉，我很欣賞亦多謝她」。

洪朝豐自言這個秘密隱藏了18年，「有人會話我講這件事出來，是作故事或出風頭，但我的信念是，自己行得正，企得正，你信不信是你的問題。我由2002年10月帶住這個秘密，足足18年，今日講出來也不算誇張。因為我在過去20年背負著被人嘲笑、誤會、歧視，我覺得是時候做個終結，這是我應該做的事情」。

欲知專訪內容，請留意明天（2月29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）