梁靖琪(Toby)昨天37歲生日,約齊佘詩曼、鍾麗淇、周家蔚等好友慶祝,老公施雋賢及兩個月大的囝囝睿文(Roman)也有現身。Roman眼大大,肥嘟嘟,十分可愛,鍾麗淇攬實B仔,又逗得Roman笑不停。鍾麗淇在社交網上載Roman的得意片段,坦言已「Absolutely in love with this little man」。

Toby的Instagram除了分享了跟一眾姊妹慶生的大合照外,也上載囝囝Roman的片,她表示2月27日不止是她的生日,也是Roman踏入兩個月大的日子,更重要的是這天也是其姊姊的結婚紀念日,所以這一天是充滿愛的一天。

