陳法蓉曾誤交負心男 蔡少芬︰我想把她拉回來 誰知... (14:54)

蔡少芬、陳法蓉繼《閨密廚房》後，再拍攝短片《閨密大考驗》，測試兩人的默契及合拍程度。她們先各自畫出超級英雄，陳法蓉見蔡少芬畫的超人沒將底褲外穿，即追問原因。蔡少芬笑答︰「我刻意不畫那個重要部位，因為其他人穿內褲也不敢看，唯一只會看張晉穿內褲。」令現場各人捧腹大笑﹗

兩人之後輪流說出最滿意自己及對方的身體部位，蔡少芬自豪天生一對擁有黃金比例的完美長腿，豈料被陳法蓉反駁︰「你的腿那麼粗！」雖然被好友取笑，蔡少芬仍坦言最欣賞陳法蓉的身材。

談及如何治療失戀的傷痛時，陳法蓉指蔡少芬每次失戀都會大哭大喝︰「她有次哭得死去活來，醉醒了就站在窗邊大叫︰『整條街都是男人，失戀又如何，怕什麼！』其實當時是清晨，街上一個男人也沒有。」蔡少芬坦言︰「我一失戀就會喝醉，嘔完後就覺得那段感情真的完結了，不會再讓對方傷我的心。陳法蓉每次失戀只會哭哭哭。」

回憶兩人首次吵架的原因，竟跟陳法蓉的戀情有關﹗原來當年陳法蓉結識了一個姊妹們都不喜歡的男朋友，蔡少芬就想試圖鬧醒她。陳法蓉說︰「她一直在說說說，說到我哭，我忍不住說︰『你別理我，我只想拍個拖﹗』」蔡少芬續說︰「當時我們一齊哭，因為她是我的好朋友，我一定要說清楚，這段感情會令她很傷心。我想用我的真感情把她拉回來，誰知道我那份感情不值錢，她還是要一頭栽進去。」

片段尾聲時，陳法蓉感嘆︰「我所有男朋友你都不喜歡。」蔡少芬打趣道：「你們想想她交什麼男朋友吧！」

（即時娛樂）