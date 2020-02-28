【且行且珍惜】陳慧敏異地戀遇阻力：媽媽不支持程度讓我心碎 (17:13)

武漢肺炎全球擴散，但陳慧敏（Vivian）仍愛在疫情蔓延時，她於今年情人節飛到土耳其，跟危地馬拉籍男友見面，Vivian昨天在社交網上載多張照片，包括她和男友的「蜜照」，十分溫馨，Vivian亦撰長文訴心聲：「時間，可走慢些嗎？你公平得我沒辦法招架。要離開土耳其的時候，感覺就像剛來到一樣，日子好比光速還要快的過去。

自從他找到教西班牙文的工作開始，就暫停了流浪的生活，到學校宿舍居住。而我在土耳其的生活節奏是，他每天早上9時上班至下午5時，我留在宿舍做自己的工作；傍晚有時間我們會去山上跑步，看看夕陽，晚上在家煮飯，週末到海邊坐坐，一杯咖啡，兩個人分，生活很簡單，但很享受。

我們都以素食為主，所以在宿舍完全沒有煮過肉吃。突然有一天我隨口說很想吃海鮮，之後情人節當天，他帶我去了一間很外表華麗的餐廳，吃了很好吃的蝦，哈，是海鮮；還有一天我看到壽司店興奮地說好想吃，我知道吃壽司對的他來說太奢侈，因為他非常節儉，所以我沒有期待過他會當真，但沒想到最後他還是帶我去了。可能這2餐加起來的4百元港幣，他可以吃2個星期，但我真的很感激他將我的說話牢記在心中。

我發現，他願意為我付出，比起他擁有甚（什）麼來的重要。也許正因為我們沒擁有太多，卻願意將自己所擁有的互相分享，才讓我們彼此更靠近，更珍惜。

回想他之前因為宿舍沒有wifi，當時只出了大概1500港幣的薪金的他，為了能和我溝通，願意去用450港幣去買一張 sim card，實在讓我很深刻；而這個極度不區（拘）小節的人，常穿破衣服，自己的衣物從來不修補，但就因某次小爭執，他說不知道如果修補我們的關係，他竟然去找了針線，把我一直叫他要修補的天使翅膀修好了，因為那個娃娃是我們的信物，他知道我很重視。

説了這麼多好，當然他也有很多的不好，只是我不想記錄而已；但我發現每次有問題發生，都是他主動向我行前的。『我們可以談談嗎？』『我不想我們這樣。』在對話之後，總讓我們的心更相連。

有時候也會想，為甚麼會喜歡上這隻野生猴子？大概這就是愛情吧。當然可以很悲觀地去想，這一切只因為開端總是美麗，而且3個月，很短暫。但生命就是一場去不返的旅程，我只想更實在的活著，無論結果如何，現在美好已很幸福。

其實異地戀是有多困難呢？最難是媽媽不支持的程度讓我心碎。但就如當初我要去埃及印度伊朗巴基斯坦一樣，我決定了去，還是會去。若不親身感受，永遠不會知道真相，對嗎？而且去愛一個愛你的人，沒有錯吧。

也許勇敢到不管結果就是，『結果』永遠不會比當下的『勇敢』重要。這個看起來很複雜的愛情，有時候停下來想，其實很簡單，就是彼此喜歡而在一起而已。現在生命短暫得面對一顆細菌便能説再見，且行且珍惜，共勉之。」

（即時娛樂）