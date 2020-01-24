【邊個會跑出？】MIRROR成員同步谷新歌 拍MV各出奇謀 (21:15)

人氣組合MIRROR繼姜濤及陳卓賢推出個人單曲後，另外3位成員盧瀚霆（Anson Lo）、江熚生（AK）及柳應廷（Jer），近日亦分別推出個人單曲，3位成員歌曲風格不同。

Anson Lo新歌《一所懸命》是他首度創作歌曲作品，Anson Lo說：「我從未試過作曲編曲，但我同Edward Chan在錄音室逐粒音逐個Beat砌出來，是好特別經歷，而且Edward教了我好多以前沒學過的音樂知識，令我大開眼界。」

另一成員AK的新歌《特登》是跳唱作品，不過感覺卻很Chill，AK感謝監製徐浩為他度身訂做作品；至於Jer則有王雙駿負責監製其處男作《水刑物語》，一首講述從失戀走出傷痛的情歌，屬高難度演唱作品，Jer也坦言錄音時感到挫敗，他說：「對新人來說要演繹情緒轉變大的歌曲是比較困難，第一日錄音時感覺好無助，但唱到第3天，終於由歌詞表達到心情演繹，都拿捏得好，最終順利完成。」

3位成員力求完美，拍攝MV期間付出了不少努力，就以Anson Lo為例，新歌MV跳舞場景，比MIRROR的MV還要多，換裝也較頻密，足足花了18個小時拍攝，而其中一場於直昇機停機坪拍攝的畫面，Anson Lo更以「震撼」來形容。

AK新歌MV有隊友及好友力撐，教他十分感動，AK透露：「Lokman同Frankie都有在MV出鏡演小角色，而Tank（《全民造星2》參賽者）亦為我編了這隻舞。」

相比起Anson Lo同AK，Jer就得到花姐加持，為他執導新歌MV，Jer感激花姐再為他出山，他說：「我一聽旋律就想到要拍攝一個在水底世界故事。」不過原來Jer不熟水性，拍攝期間一度擔心發生意外，他說：「落水一刻曾掙扎過不想再拍，因為我不熟水性，沒有安全感，不過花姐一直鼓勵，我又不斷嘗試，工作人員又幫我做足充足準備，最後我克服恐懼，拍出最靚畫面。」

（即時娛樂）