布志綸40歲生日︰寧願做一個討人厭也不要做一個偽善者 (12:52)

布志綸（Alan）今天（2月29號）40歲生日。每隔4年才有一次2月29日，所以今日是Alan有生以來的第10個生日。他在社交網撰長文，寫下第10個生日的感受。Alan說︰「今天（年）的二月廿九，是我人生有生日以來的第十次二月廿九。我很討厭生日，我慶幸自己的生日四年才一次，好讓不用要搞慶祝，我只喜歡慶祝別人的生日。然而這次不同，踏入新的字頭，會黯然回首，回顧自己這十年，布志綸你究竟做過什麼，貢獻過什麼，得到過什麼。」

「這十年發生的事情實在太多，開心與不開心，時間過山飛車，高飛跌盪，盪到了今天，二零二零年的二月廿九了！曾經的夢想有的實現，亦有的靜悄悄地落空，三字頭裡（裏）的十年，一個熱血小子與一伙子吶喊咆哮，達成了多次紅館夢， 寫了幾十首作品，唱過不少錄音，有幸於香港樂壇這十年裡（裏），有作品曾經影響過別人，亦曾經被別人的評論影響過自己... 十年裡（裏）的變化峰迴路轉，好一句『人在野要經得起變化』，亦慨嘆一個音樂時代的終結。」

「幸運地，我仍活在當下。衷心感激十年來對自己不離不棄的歌迷、家人、朋友、隊友、同事、老闆及前輩。呼～閉上眼睛，進入時光隧道，千萬幅畫面湧上，一幅一幅重疊起來後，頓時變得模糊、暗啞、遙遠， 繼而煙消雲散 ～ 一刻的寧靜叮囑我睜開眼睛，回到現實世界，聽到走廊的喧譁（嘩）嘈雜，眼見不到口鼻的行人，喘一口氣，口罩反彈自己的口氣，然後... 不想說了。」

「自我隔離自己於alanstudio，不停反覆沉思過去現在未來，要感謝這個studio，陪伴我走過無數次創作世界裡（裏）的孤獨空間，窗外的夕陽與綠草茂盛的山丘，是提供我希望畫面的大自然素材，沒有希望，我寫不出歌來。然而，有可能今年要跟這（裏）山丘說再見了。」

「原來四年前的今天，我的post是恭喜Leonardo Dicaprio得奧斯卡影帝， 可想而之我對自己生日的極不在乎～今次的二月廿九，我彷彿患上了武漢肺炎，恐懼感不是怕沒厠紙口罩，是我好想被隔離人與現實。資訊的氾濫讓我完全喘不過氣，世界真的變了樣，第一次有這種感覺。」

「生日要快樂布志綸，不要放棄自己的忠愛，想做就去做，馬死就落地行，寧願做一個討人厭也不要做一個偽善者，緊記把自己變得更好，懷著（着）樂觀總有轉機。生日願望，從來都老土，四年一次竟遇上疫症，唯願大家身體健康，香港健康，期待大家重見光明的一天， 一起高歌......三字頭的十年讓我感到世事變幻無常，天定緣份（分），生命苦短，唯有盡力行自己想要的路！三月十四號我會繼續發佈（布）我第五首個人新歌《喘一口氣》，一首夢幻的浪漫舞曲，曾是我腦裡（裏）幻想過的世界，一個我永遠不想夢醒的世界。

（即時娛樂）