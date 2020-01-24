【2年前跟Yvonne相遇】劉坤銘曾歷失敗婚姻 無助之中遇見神... (18:54)

羅霖前夫劉坤銘（Roger）今天再婚，迎娶香港基督教女青年會總幹事楊建霞（Yvonne），而在今天發放的結婚新聞稿中，提到Roger前半生經歷不少崎嶇，事業的成與敗，令他體會到世界的現實；而前段婚姻的失敗經歷，令他在無助之中遇見了神；在人生低潮時，找到神的安慰。經過5年的禱告和耐心等待，終於在2年前與Yvonne相遇，從此展開人生新的一頁。

Yvonne本身是虔誠基督徒，在Roger眼中，她善良又真誠﹑美麗且大方得體﹑能幹又踏實﹑堅毅及有原則，對Roger更非常愛護。Yvonne則感激Roger對她的細心和愛護，在彼此相處中，重視溝通和分享，此外，Yvonne亦欣賞Roger具有憐憫心和同理心，讓2人擁有共同的願景去侍奉﹑幫助社會上有需要家庭。

自從信主後，神賜給Roger一份平安和盼望；在人生起中，體會到豐盛的生命，從而令Roger及Yvonne明白，幸福家庭乃建基於幸福的婚姻；丈夫需要妻子的支持及幫助，而妻子需要丈夫的愛和保護，這正是上帝造男造女的旨意。

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（即時娛樂）