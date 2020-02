武漢肺炎持續肆虐,學校繼續停課,大美人李嘉欣和老公許晉亨帶了囝囝Jayden,一齊飛到英國,並與居於當地的雷頌德和老婆梁家玉(Jade)在倫敦叙舊,李嘉欣在ig上載合照,並說:"Happy Friday in London with the best company.",嘉欣還hashtag了#kidsplaydate,未知兩家的小朋友是否也在場呢?

(即時娛樂)