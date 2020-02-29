【冇辦婚宴】唱《一生愛你》冧妻 劉坤銘Yvonne恩愛咀嘴 (18:35)

【今日直擊】劉坤銘今天（29日）跟現職香港基督教女青年會總幹事的楊建霞（Yvonne），在灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行婚禮及感恩典禮，婚禮儀式以基督教進行，據知今天邀請了約300名賓客見證，出席賓客包括蔣麗萍、林建名、趙曾學韞、高永文、陳智思、張崇德與太太劉美娟等。

據悉婚禮於半年前已開始籌備，不過由於疫情關係，今天只舉行婚禮，儀式結束後沒有辦婚宴，以免人流聚集，而入場嘉賓都要量體溫﹑戴口罩及用酒精搓手液搓手；會場內由牧師帶領祝禱，並播放一對新人的溫馨片段。之後再由Roger及Yvonne分享，2人感激彼此互相扶持，又感激遇見對方，他們承諾會保護對方及攜手行下去；Roger致完詞後，便以唱出《一生愛你》冧妻，新娘子Yvonne則面露甜笑，一臉幸福。

一對新人與賓客影完大合照後，從禮堂手拖手恩愛步出，並企定定合照。問到選擇於今天結婚，是否有特別意思？以及有沒受疫情影響，曾考慮過將婚禮延期舉行？新郎哥劉坤銘說：「謝謝大家，今日我不做訪問。」

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（即時娛樂）