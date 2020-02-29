【毋懼疫情】見證好友劉坤銘結婚 劉美娟：揀呢個時候要有勇氣 (19:22)

林建名（左）和趙曾學韞今日亦專誠賀一對新人。（劉永銳攝）

【今日直擊】劉坤銘（Roger）今天（29日）跟現職香港基督教女青年會總幹事的楊建霞（Yvonne），在灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行婚禮，據知今天邀請了約300名賓客見證，出席賓客包括蔣麗萍、林建名、趙曾學韞、高永文、陳智思、張崇德與太太劉美娟等。

劉美娟表示跟Roger相識多年，雖然大家不同教會，早期亦非深交，反而到她和崇德結婚後，反而多了合作，崇德說：「因為他做仁濟時舉行歌唱比賽，邀請我做評判，每次我們舉行演唱會，他亦十分支持，他覺得我們的演唱會有正能量。」

雖然武漢肺炎肆虐，但2人毋懼疫情，並親身觀禮，見證好友大日子，崇德說：「這麼重要一定要來。」劉美娟亦說：「他們揀選這個時候（結婚），第一有勇氣，加上這個日子（2月29日）4年才有一次，作為主內弟兄姊妹，又是相熟朋友，一定要親身支持。」

另外，林建名在保鑣護送下離開，他表示與劉坤銘相識多年，毋懼疫情也要親自來見證，他送了卡作為賀禮；趙曾學韞則送上心意賀禮：「祝福新人幸福美滿，攜手衝破未來。他們好叻，不用我教他們夫妻相處之道，其實最緊夫妻相敬如賓，似朋友關係相處。」

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（即時娛樂）