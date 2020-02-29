【滯留韓國2星期】白雲返港自我隔離 搭飛機共換3個口罩 (21:00)

【今日直擊】白雲因轉型當YouTuber，情人節到韓國拍片，卻因韓國新型冠狀病毒確診個案急增，而令計劃取消，她索性留在當地學snowboard，並搜羅當地口罩大搞網購，反應不錯。15日的行程期間，她曾想過提早回港，但嘗試兩次改機票也不成功，試到第3次終於成功，今日（29日）登機返港。

白雲在醫療口罩外，配上潮爆口罩，出閘時高舉V字手勢大呼：「終於返到香港！」她指由當地入境開始，每日都要透過Apps申報健康狀況，返到香港又要申報健康狀況，雖然她只留在首爾，沒有到過大邱地區及慶尚北道，但她也表示會留在家中自我隔離。問會否與老公分開房瞓？她笑言：「都好，會跟他說說，不過他都有來接我機。」

白雲表示機上每個人都戴了很勁的口罩，所以也很緊張，她說：「我都戴了KF99口罩和消毒座位，在韓國出發到香港落機，換了3個口罩，雖然睡著了沒吃飛機餐，不過都忍不住去廁所。」

白雲透露此行和當地口罩代理洽談合作，有網民誤會指她所售的口罩不合安全規格，她強調所賣的只是Fashion口罩，亦已解釋過，加上未收錢未出貨，絕不騙人。

（即時娛樂）