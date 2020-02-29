【專訪】吳雲甫婚前如常教班 做足防疫準備 提供抗疫錦囊 (22:30)

吳雲甫（Owen）將於明天和女友林瑋如（Jackie）簽字註冊結婚，他直言一切從簡，而他在婚前仍不忘工作掙錢，心情亦不太緊張，他解釋因為有胞妹和朋友幫手，Owen今天（29日）如常上班，由早上忙到下午，密密上堂教班，晚上才跟家人食飯，按照傳統慣例暫不見未婚妻。

相關新聞：【專訪】疫境下結婚一切從簡 38歲前港男吳雲甫恨做爸爸

新型冠狀病毒肆虐全球，人人自危，市民盡量減少外出，由Owen和朋友合資開設的健身中心，亦受疫情影響，令生意較淡靜，不過學員可能留家閉關太久，沒做運動太悶，2月底逐漸恢復上堂，Owen為學員衛生著想，做足防疫準備，例如為學員量體溫、備口罩、消毒搓手液，而彈牀和健身用具，用後必噴上酒精消毒。Owen還即場示範兩套簡單動作，可在家自行練習，保持運動有助增強免疫力。

身為教練的他提供抗疫小貼士：「運動會流汗、出油，切記不要捽眼、口、鼻，避免讓病毒入侵，也要勤洗手。運動後多喝水，建議飲1.5至2公升，就可以有助排出毒素。」他建議每天做帶氧運動約20分鐘，按不同人身體狀況而定時間長短，有助提升心肺功能，繼續「疫」境自強。

欲知更多專訪內容，請留意明天（3月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）