王敏德爆大女掛住拍拖唔黐家 黎諾懿自嘲五音不全 (22:50)

【今晚直擊】王敏德（Michael）﹑黎諾懿﹑吳業坤（坤哥）和林德信等，今晚（29日）為《流行經典50年》錄影，薛家燕笑稱今集主題是不同年代「男神」聚會。

Michael指受疫情仍然嚴峻，之前簽下商演工作要延遲進行，幸自家品牌推出的紅酒、魚子醬銷量不錯，可以幫補收入。Michael和家人注重家居清潔，他指老婆和二女多做家務，反而爆大女王曼喜掛住拍拖不黐家：「我看到她的ig分享照片，跟女朋友扮Sweet，哈哈哈哈...是好sweet，她很久前已帶女朋友回家食飯，她說經常換女朋友好攰，希望今次是最後一個，大家都不知道，總之我希望仔女都找到真愛。」Michael又稱囝囝最近失戀：「我問他『咁快』？不過他有個性，不會教他談戀愛。」

另外，黎諾懿笑言家燕姐對男神的定義很獨特，到場見到坤哥想轉頭走：「他是走可愛路線，講樣我自信贏坤哥，起碼不戴眼鏡，又可以用年紀、輩分壓他。」不過諾懿欣賞坤哥在唱歌方面天分，又自嘲五音不全，所以唱歌方面有問題：「上天好公平，坤哥好有才華，我知道自己唱歌沒天分，沒必要都不唱歌，但唱歌未至於好差。」

（即時娛樂）